На желтой ветке московского метро произошел сбой

На Калининской (желтой) ветке московского метро произошел сбой, говорится в сообщении пресс-службы московского метрополитена в Twitter. Причиной произошедшего стал упавший на пути пассажир.

Движение некоторое время отсутствовало от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Через 15 минут после этого метрополитен отчитался о восстановлении движения поездов. «Для вхождения в график понадобится некоторое время», — отметили в пресс-службе.