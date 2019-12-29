СК начал проверку после смерти мужчины из-за взрыва петарды в Подмосковье

В подмосковном Клину мужчина скончался из-за травм, полученных после взрыва петарды. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

По предварительным данным группа местных жителей распивала алкоголь. В это время один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. Когда он взял третью петарду и начал ее поджигать, у него во рту была подожженная сигарета.

В ведомстве рассказали, что затем петарда взорвалась и 33-летний мужчина упал. Он получил травмы головы и лица. На место происшествия приехала скорая помощь. Медики констатировали смерть пострадавшего. Инцидент произошел 28 декабря.

По словам родственников погибшего, он купил петарду год назад в интернете. Однако очевидны не смогли сообщить следователям, взорвалась ли она от сигареты или мужчина сам ее поджег. СК организовал проверку.