Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов по завышенным ценам

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты. Документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях опубликован на сайте правовой информации.

За исключением однократной перепродажи билета, приобретенного в личных целях, реализация билетов на культурные мероприятия по завышенной цене будет штрафоваться в размере от полуторакратной до двукратной цены, указанной в билете. Для должностных лиц предусмотрен штраф от двукратной до трехкратной цены. В пятикратном масштабе будут штрафоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без законного оформления.

В случае, если стоимость билетов, реализуемых представителями государственных и муниципальных организаций, превышает больше, чем на 10%, то на них накладывается штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены билета. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от двукратной до трехкратной цены, а для юридических лиц — от двукратной до трехкратной цены.

Ранее Госдума разработала законопроект, направленный против билетных спекулянтов. Депутаты предложили сделать билеты на культурно-зрелищные мероприятия невозвратными, а также предусмотрели введение именных билетов.



