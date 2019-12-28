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Президента Армении прооперировали за рубежом

Президент Армении Армен Саркисян прооперирован за рубежом, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

«Армен Саркисян подвергся хирургическому вмешательству за рубежом и в ближайшие дни будет находиться на стадии выздоровления», — сообщают в пресс-службе президента.

Причины операции, а также страна, где она была проведена, на называются.

66-летний Саркисян — первый президент Армении, избранный парламентом после решения о смене государственного строя с президентской на парламентскую республику, одобренного на референдуме в 2015 году. Согласно новой редакции Конституции, полномочия президента являются исключительно представительскими. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром, пост которого сейчас занимает Никол Пашинян.

Теги: Армения, операция
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