В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек

В лодке у берегов Японии нашли тела семи человек

Береговая охрана Японии обнаружила лодку с телами семи человек, предположительно из Северной Кореи. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Согласно сообщению, лодку заметили у побережья острова Садо в префектуре Ниигата 27 декабря, однако из-за плохих погодных условий ее осмотрели лишь на следующий день.

Сотрудники береговой охраны обнаружили семь частично разложившихся тел.

На борту деревянной лодки при осмотре нашли надписи красной краской, похожие на корейские иероглифы. Специалисты выясняют, были ли погибшие гражданами КНДР.

Береговая охрана Садо сообщила, что в зимний период в регионе дует северо-западный ветер, из-за чего северокорейские лодки часто дрейфуют, передает телеканал NHK.