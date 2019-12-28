Умерла сыгравшая Лолиту в фильме Стэнли Кубрика актриса

Актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в одноименном фильме Стэнли Кубрика по роману Владимира Набокова, умерла в возрасте 73 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

Близкий друг актрисы Фил Сиракопулос рассказал газете The New York Times, что у Лайон уже некоторое время были проблемы со здоровьем.

Сью Лайон родилась в 1946 году в Давенпорте, штат Айова. Ее актерская карьера началась в 1959 году, когда ей предложили небольшую роль в телевизионном сериале «Шоу Лоретты Янг», где ее впервые заметил Кубрик.

Всеобщую известность она получила благодаря роли в фильме Кубрика «Лолита» (1962 год) — экранизации одноименного романа Владимира Набокова о мужчине средних лет, который начинает испытывать влечение к 12-летней девочке. За эту роль в 1963 году актриса получила «Золотой глобус» в категории «Самый многообещающий новичок среди женщин».