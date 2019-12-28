Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на офис греческого лидера.

Согласно сообщению, актер часто отдыхает на греческом острове Антипарос, а его супруга, актриса Рита Уилсон, имеет греческие и болгарские корни.

По закону Греции почетная натурализация предоставляется тем, кто «оказал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам».

Голливудский актер Том Хэнкс — лауреат двух премий «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп». Среди других наиболее известных фильмов с его участием — «Зеленая миля», «Чудо на Гудзоне», «Код да Винчи», «Спасти рядового Райана», «Вам письмо» и другие.