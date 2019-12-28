Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

На северо-западе Москвы в жилом комплексе произошло возгорание, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре поступила в 05:24 28 декабря. По предварительной информации, возгорание произошло подсобном помещении между 1 и минус 1 этажом 33-этажного дома, расположенного по адресу ул. Авиационная, дом 77, корпус 2.

«В результате пожара погибли два человека», — отметили в пресс-службе.

Возгорание удалось ликвидировать в 06:11, площадь пожара составила 2 кв. метра.

По данным сервиса «Google.Карты», по этому адресу расположен ЖК «Алые Паруса».