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Общество ,  
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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

На северо-западе Москвы в жилом комплексе произошло возгорание, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре поступила в 05:24 28 декабря. По предварительной информации, возгорание произошло подсобном помещении между 1 и минус 1 этажом 33-этажного дома, расположенного по адресу ул. Авиационная, дом 77, корпус 2.

«В результате пожара погибли два человека», — отметили в пресс-службе.

Возгорание удалось ликвидировать в 06:11, площадь пожара составила 2 кв. метра.

По данным сервиса «Google.Карты», по этому адресу расположен ЖК «Алые Паруса».

Теги: Москва, пожар, ЖК «Алые Паруса», погибшие
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