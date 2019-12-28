Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки

Житель Анапы расстрелял двоих своих соседей из-за того, что они громко слушали музыку. Следователи предъявили ему обвинение в убийстве (часть 2 статья 105 УК), сообщается на сайте следственного управления СК России по Краснодарскому Краю.

Инцидент произошел 3 февраля 2019 года. По версии следствия, вечером во дворе громко играла музыка, из-за чего 54-летний сосед сделал своим соседям замечание и бросил к ним во двор камни. Во двор к мужчине пришел 60-летний сосед со своим 30-летним сыном. В результате хозяин участка застрелил 60-летнего мужчину в голову. Сын погибшего попытался отобрать у мужчины оружие, однако тот выстрелил ему в живот. От полученных травм оба скончались на месте.

О своем поступке мужчина сообщил в правоохранительные органы и вызвал бригаду врачей. Впоследствии он был задержан правоохранителями. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.