ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Документ поддержали 79 стран, еще 60 стран высказались против, воздержались 33, передает «РИА Новости».

Речь идет о резолюции «Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», которая была одобрена большинством голосов 18 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета 74-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе России. Помимо России, соавторами резолюции стали еще 47 государств.

Для дальнейшей своей работы в августе 2020 года в Нью-Йорке спецкомитет планирует провести трехдневную организационную сессию для согласования плана и порядка своей дальнейшей работы. Для организации работы комитета Генассамблея попросила генсека ООН предоставить для организации работы необходимые ресурсы.