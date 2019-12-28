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В США школьникам разрешат пропускать уроки ради участия в акциях протеста

Государственные школы округа Фэрфакс в американском штате Вирджиния с 27 января 2020 года разрешат ученикам в течение учебного года пропускать занятия для участия в общественных мероприятиях, таких как акции протеста. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, подобная инициатива была одобрена на территории США впервые. Она распространится на учеников средних и старших классов — детей в возрасте от 12 до 18 лет. Учащиеся единожды в год смогут брать день отгула для «гражданской активности». В частности, ученики смогут участвовать в маршах протеста, сидячих демонстрациях или, например, поехать в столицу штата Ричмонд для встреч с законодателями.

Одобрения от администрации школы не потребуется. Необходимо будет, чтобы минимум за два дня до участия в мероприятии ученик заполнил специальный бланк, в котором он должен будет обосновать свое отсутствие. Также при себе у ученика должно быть разрешение от родителей или опекунов. По данным издания, заявка на участие в гражданской акции носит лишь уведомительный характер, и представители школы не смогут «наложить вето». В том случае, если учителя посчитают причину отсутствия школьника сомнительной, отгул можно будет оспорить в региональном управлении образования, но только после того, как мероприятие завершится.

При этом точное определение «гражданской активности» не указывается для того, чтобы учителя в зависимости от своих политических предпочтений не могли выбирать, какие именно акции их ученики будут посещать.

Автор данной инициативы и член школьного совета Райан МакЭлвин объяснил в своем Twitter, что она была внесена на фоне роста протестной активности среди учащихся. 

Теги: акции протеста, прогулы, школьники
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