Эксперты назвали топ стран для заграничных командировок россиян

В сервисе для организации командировок OneTwoTrip for Business провели исследование (есть в распоряжении РБК) и выяснили, что больше всего заграничных командировок жители России в 2019 году совершили в Белоруссию, Турцию и Узбекистан.

При этом внутри страны самыми распространенными направлениями для деловых поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Средняя продолжительность командировки с 2018 года не изменилась — она составляет пять дней. Чаще всего в деловые поездки на поездах отправлялись в период с сентября по декабрь. На самолетах же чаще летали в октябре.

Мужчины в уходящем году стали отправляться в командировки чуть чаще, чем в 2018-м. Доля их поездок в самолетах выросла на 2%, а на поездах — на 3,8%.

Эксперты составили демографическую картину российского командировочного, летающего самолетом. Возраст 62% бизнес-путешественников — от 26 до 40 лет. 26% деловых перелетов совершают люди 41–60 лет. Молодые специалисты (25 лет и моложе) составляют долю 9%, а старше 60 лет — 2%.