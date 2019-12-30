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Эксперты назвали топ стран для заграничных командировок россиян

В сервисе для организации командировок OneTwoTrip for Business провели исследование (есть в распоряжении РБК) и выяснили, что больше всего заграничных командировок жители России в 2019 году совершили в Белоруссию, Турцию и Узбекистан.

При этом внутри страны самыми распространенными направлениями для деловых поездок стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Средняя продолжительность командировки с 2018 года не изменилась — она составляет пять дней. Чаще всего в деловые поездки на поездах отправлялись в период с сентября по декабрь. На самолетах же чаще летали в октябре.

Мужчины в уходящем году стали отправляться в командировки чуть чаще, чем в 2018-м. Доля их поездок в самолетах выросла на 2%, а на поездах — на 3,8%.

Эксперты составили демографическую картину российского командировочного, летающего самолетом. Возраст 62% бизнес-путешественников — от 26 до 40 лет. 26% деловых перелетов совершают люди 41–60 лет. Молодые специалисты (25 лет и моложе) составляют долю 9%, а старше 60 лет — 2%.

При этом отмечается, что пассажиры поездов молодеют: количество клиентов от 26 до 40 лет увеличилось на 3%. На 7% выросло число деловых поездок в поездах среди специалистов от 19 до 25 лет.

Исследование подготовлено на основе аналитических данных OneTwoTrip for Business. Для составления рейтинга были проанализированы данные о покупках билетов и бронировании отелей клиентов сервиса. Проводилось сравнение двух периодов: с 1 января по 31 декабря 2018 и 2019 года.

Теги: командировки, поездки
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