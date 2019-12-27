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В Москве украли произведенный на заводе им. Сталина раритетный автомобиль

Полиция начала проверку по факту похищения из одного из гаражных боксов на Новосходненском шоссе на севере столицы раритетного автомобиля марки ЗИС. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Сообщение о вскрытии гаража поступило в полицию в пятницу, 27 декабря, в 12:40 мск. «На месте работали сотрудники полиции, проводятся мероприятия по розыску и задержанию преступников», — заявили в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, на украденном автомобиле ЗИС мог ездить глава Совета министров СССР Иосиф Сталин.

По данным Telegram-канала Baza и РЕН ТВ, неизвестные похитили из гаража ЗИС-115, на котором с 1949 года передвигался Сталин. Baza пишет, что шестеро злоумышленников минувшей ночью погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли. Издание уточняет, что ЗИС стоимостью €2,5 млн принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.

Как сообщил РЕН ТВ житель Москвы, заявивший в полицию о пропаже ЗИС, раритетный автомобиль принадлежит его другу, который в настоящее время находится в Одессе. Автомобиль не заводился десять лет, его не ставили на учет в ГИБДД, уточнил собеседник телеканала.

Председатель Комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский рассказал РБК, что стоимость похищенного ЗИСа может составлять десятки миллионов. «Даже если этот автомобиль и не связан с этой фамилией, то в любом случае это штучный продукт, они и выпущены были небольшим тиражом, и сейчас на ходу остались единицы», — сказал он.

Бронированный автомобиль высшего класса, советский лимузин ЗИС-115 выпускался несколькими сериями в 1949–1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина (сегодня — завод имени Лихачева). Автомобиль предназначался для высших членов Политбюро ЦК ВКП (б).

Теги: Иосиф Сталин, ЗИС, новости РБК, раритет
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