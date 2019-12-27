В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница

В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, девушка почувствовала себя плохо при заплыве на 50 метров в дворце спорта. Она стала терять сознание, спасатели достали ее из воды и сразу вызвали скорую помощь, однако спасти ее не смогли.

Следствие полагает, что смерть девушки наступила от острой сердечной недостаточности.

Сейчас следственный отдел по Воскресенску проводит проверку по факту смерти девушки, опрашивает очевидцев произошедшего и организаторов спортивного мероприятия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.