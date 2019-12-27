Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора

Фото: Пресс-служба Администрации города Обнинска

Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой. Подарок девочке торжественно вручили власти Калужской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Екатерина Папанова растет в многодетной семье, помимо нее родители воспитывают еще троих детей. Девочка находится на индивидуальном обучении в школе-интернате для людей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда».

Как отмечает пресс-служба правительства региона, с просьбой подарить щенка золотистого ретривера или лабрадора к президенту от имени дочери обратился отец девочки. Он сообщил, что общение с животным поможет ей в рекомендованной специалистами терапии.

Путин уже не в первый раз делает детям такие подарки. В июле он подарил щенка золотистого ретривера красноярскому школьнику — 12-летнему Арсению Федорову, проходившему реабилитацию по специальной программе в центре «Необыкновенный ребенок». В феврале щенка той же породы получила от президента девочка с аутизмом из Приморья.