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Финансы ,  
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Россельхозбанк первым из банков России разместил «вечные» бонды в евро

Россельхозбанк провел размещение процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя без установленного срока погашения на общую сумму €150 млн, следует из сообщения банка. По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.

Всего была размещена тысяча облигаций, номинал каждой из бумаг (размещены по номинальной стоимости) — €150 тыс. В банке пояснили, что выпуск «вечных» бондов в евро стал первым на рынке «с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов».

В июне 2019 года наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил три программы выпуска облигаций, в том числе бессрочных облигаций в евро на общую сумму до €1 млрд.

В конце 2018 года Россельхозбанк провел размещение бессрочных субординированных облигаций номинальной стоимостью $50 млн, став первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте.

Теги: Россельхозбанк, евробонды
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