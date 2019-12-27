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Борисов оценил объем госконтрактов по нацпроектам с предприятиями ОПК

В рамках нацпроектов государственные заказчики могут заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) контракты на сумму около 1,4 трлн руб. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Огромный объем государственных закупок через различные механизмы, включая национальные проекты, проходит на торгах в течение года. Это десятки триллионов рублей», — отметил вице-премьер.

Борисов указал, что в целом национальные проекты предусматривают закупку готовой продукции на сумму более 6,2 трлн руб. По его оценке, российские предприятия потенциально могут изготавливать и поставлять примерно половину этой продукции — на 3,4 трлн руб.

Ранее Борисов предложил обязать госзаказчиков покупать у российских поставщиков не менее 50% от общего объема закупок, чтобы увеличить долю российской продукции в заказах. По его словам, в 2018 году темп роста выручки ОПК снижался из-за невозможности компенсировать падение гособоронзаказа приростом выпуска гражданской продукции. Борисов указал, что для роста оборонной промышленности требуется доступ на рынок госзакупок, в первую очередь в рамках нацпроектов.

Теги: ОПК, Юрий Борисов, нацпроекты
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