Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

Жителя Омска Дмитрия Федорова, обвинявшего Росгвардию в том, что ему подбросили наркотики, сбила электричка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в районе станции Привокзальная. Следователи начали проверку. Руководитель омского следственного отдела Западно-Сибирского СУ СК на транспорте Владислав Ковалев рассказал агентству, что приоритетные версии — неосторожность при хождении по путям в неположенном месте и суицид. Он отметил, что версия его убийства не подтверждается.

В пресс-службе УМВД по Омской области РБК сообщили, что в отношении погибшего возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В управлении заявили, что ведется следствие. «Есть все основания подозревать данного молодого человека в противоправной деятельности», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что информация о незаконных действиях сотрудников полиции также проверяется. Соответствующее поручение отдал начальник УМВД по региону.

Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики. Адвокат Игорь Суслин сообщил, что Федоров написал заявления в Следственный комитет и областное управление ФСБ. По его словам, он также хотел написать заявление в управление собственной безопасности Росгвардии.