Россияне не пострадали при сходе лавин на курорте в Австрии

Россияне не пострадали при сходе лавин на курорте в Австрии

Россиян не оказалось среди пострадавших при сходе лавин в Авcтрии. Об этом сообщило посольство Росcии в этой стране на официальной странице в Facebook.

«Все пострадавшие найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Граждан Российской Федерации среди них нет», — говорится в сообщении дипмиссии.

Днем 26 декабря на горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц на юге Австрии сошли три лавины. Одна из них сошла за пределами обустроенного лыжного склона и накрыла двух фрирайдеров, которые смогли самостоятельно освободиться, сообщало агентство Reuters. На месте проходили поиски потенциальных пострадавших.

В сообщении российского посольства также говорится, что во многих горных районах Австрии опасность схода лавин остается высокой. «Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы», — говорится в публикации дипмиссии.

26 декабря еще одна лавина сошла на швейцарском горнолыжном курорте Андерматт, из-за чего двух человек с незначительными травмами доставили в больницы.