На могиле рэпера Децла произошел пожар

На могиле рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, произошел пожар. Об этом РБК сообщила мать рэп-исполнителя Ирина Толмацкая.

По ее словам, в администрацию Пятницкого кладбища она не обращалась.

«Ну, а что обращаться? Камеры не работают, посмотреть мы не можем. Те [сотрудники кладбища], которых я встретила, сказали, что это якобы от свечки. Но 11 месяцев от свечки не загоралось, а сейчас загорелось. Понятно, что кто-то решил... я не знаю, что решил», — рассказала РБК Толмацкая.

По ее словам, родные Децла теперь планируют поставить новый памятник на его могиле. «Ужасно неприятно, конечно, но ничего, мы это переживем. Вандалы у нас были всегда», — добавила она.

О том, что причиной возгорания стал огонь от поминальных свечей, также заявили ТАСС в пресс-службе столичного ГБУ «Ритуал». По словам представителя пресс-службы, огонь от свечек перекинулся на пластиковые венки. В результате происшествия никто не пострадал.