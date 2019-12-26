Минздрав Алтая объяснил появление фото с лежащими в виде свастики детьми

Министерство здравоохранения Алтайского края объяснило появление фотографии, на которой воспитанники бийского детского лагеря «Чайка» легли на пол в форме свастики. Заявление ведомства размещено на странице детского учреждения в Instagram.

«Установлено, что 24 декабря вожатые проводили репетицию танца «Звездочка» к новогоднему представлению. На фотографии изображен один из фрагментов танца. По словам вожатого, он не стремился продемонстрировать свастику и не имел никакого злого умысла», — говорится в сообщении. Администрация лагеря провела беседу с педагогами детского учреждения.

Речь идет о фотографии, которую опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте», которую ранее в сети разместил один из вожатых учреждения. На фотографии изображены дети, лежащие на полу в виде креста. Пользователи соцсети расценили эту фигуру как элемент свастики.

После случившегося вожатый лагеря Павел, опубликовавший ранее в своем Instagram фотографию детей, уволился. Об это он сообщил в беседе с РБК.

«Да, я уволился по собственному желанию. Дети расстроены тем фактом, что я уволился. Полностью меня поддерживают. Репетиция была 24 декабря, номер не был поставлен до конца из-за банальной нехватки времени, учитывая то, что началось.Это был действительно элемент танца, но вышло не совсем удачно», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства Алтайского края, в пресс-службу министерства здравоохранения Алтайского края, в администрацию санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Чайка».