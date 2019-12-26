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Суд приговорил экс-директора «Приморкрайстроя» к девяти годам колонии

Советский суд Владивостока приговорил бывшего директора «Приморкрайстроя» к девяти годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Его признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере). Помимо лишения свободы его оштрафовали на 45 млн руб.

Суд установил, что в 2016 году он получил от коммерческого директора 2 млн руб. Всего он должен был передать 9 млн руб.

За эти средства директор «Приморкрайстроя» обязался вовремя и полностью оплатить работы компании, принадлежащей давшему взятку человеку. Компания занималась строительством жилых домов.

В начале мая 2016 года СМИ сообщали о задержании экс-губернатора Приморского края Олега Ежова в рамках дела о взятке, заведенного на главу «Приморкрайстроя» Игоря Сологуба. Агентства писали, что последнего заподозрили в получении 2 млн руб. Тогда он находился под арестом. Ежов занимался вопросами градостроительства и строительного надзора.

Теги: Приморский край, взятка, приговор
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