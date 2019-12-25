Умер писатель и литературный критик Владимир Бушин

Умер писатель, публицист и литературный критик Владимир Бушин, сообщает «Литературная газета». Бушину было 95 лет.

«Он был хорошим другом нашей редакции, а в прошлом — сотрудником «Литературной газеты», — говорится в некрологе на сайте издания.

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в Московской области. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях в составе 54-й армии. Кроме того, воевал против Японии на территории Маньчжурии.

Как сообщает «Пятый канал», за военные успехи он был награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны II степени.

В 1951 году Бушин закончил Литературный институт имени М. Горького, после чего работал в «Литературной газете», журналах «Дружба народов» и «Молодая гвардия». Стихи и заметки Бушина публиковались также в газетах «День», «Завтра», «Советская Россия» и др.