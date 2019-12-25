Медведев начал заседание правительства фразой «Елочка не горит»

Премьер-министр Дмитрий Медведев открыл последнее в этом году заседание правительства фразой «Елочка не горит». Видеозапись публикует кремлевский пул «РИА Новости» в Twitter.

Войдя в зал заседаний, Медведев посмотрел на стоящую слева от него новогоднюю елку и сказал: «Елочка не горит», после чего попросил присутствующих сесть и поприветствовал их.

По информации пресс-службы правительства России, на заседании обсуждаются законопроекты, регулирующие туристическую отрасль. По словам Медведева, в стране будет создан единый федеральный реестр туристических агентов, который заработает с 1 января 2021 года.

Данные туда будут вносить сами туроператоры на бесплатной основе. Законодательная инициатива также предполагает введение штрафов за невнесение этой информации или предоставление неверных сведений.