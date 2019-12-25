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Общество ,  
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В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Движение ограничено на трассе К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска, а также трассе К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан.

Кроме того, на шести региональных автодорогах ограничено движение грузового и автобусного транспорта. 

25 декабря в Алтайском крае резко ухудшилась погода — в регионе идет снег, метель, сильный боковой ветер. В связи с этим на многих участках отсутствует видимость.

На региональных и федеральных трассах работают около 400 единиц техники. Жителям края рекомендуют отказаться от дальних поездок, не выезжать за пределы городов, пользоваться общественным транспортом и быть предельно внимательными.

На сайте краевого главка МЧС указывается, что в регионе действует экстренное предупреждение в связи с метелями и снегопадом. Ветер может достигать 15–20 м/с с порывами 25–27 м/с. Погодные условия в ближайшее время сохранятся.

Теги: погода, Алтайский край, трассы
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