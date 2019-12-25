Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Россияне не должны потерять в зарплате в январе из-за новогодних праздников, которые продлятся больше недели. Об этом «Российской газете» заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе установлены гарантии оплаты за нерабочие праздничные дни — это касается работников, получающих оклад. «Отработав рабочие дни по производственному календарю, работники получают такую же зарплату», — заявил чиновник.

Тем, кому установлена сдельная оплата труда, за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение, рассказал Шкловец. Размер и порядок выплаты в этом случае устанавливается Расход и порядок выплаты вознаграждения в этом случае устанавливается договором или другим соглашением.

По данным сервиса «Работа.ру», на предстоящих праздниках работать будут 58% россиян, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования. Большинство из них задействованы в сфере услуг. По оценке экспертов, в предыдущие годы на работу в начале января выходило около 40% граждан.