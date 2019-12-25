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Продюсер назвал самых востребованных российских артистов на корпоративах

Пятерка самых популярных российских артистов по приглашениям на новогодние корпоративы не меняется уже на протяжении десяти лет, считает продюсер Евгений Морозов. Об этом он сообщил в разговоре с газетой «МК».

По его словам, самыми востребованными музыкантами являются Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дмитрий Билан и Леонид Агутин. Морозов отметил, что высокой популярностью также пользуется артист Юрий Антонов, но при этом он редко выступает «в силу возраста и характера».

Морозов уточнил, что обычно за вечер музыканты успевают провести концерт на двух новогодних корпоративах, но в «горячие дни» могут выступить и на трех.

Кроме того, Морозов назвал самых востребованных ведущих. По его словам, ими являются Иван Ургант и Максим Галкин. Он уточнил, что оба ведущих за вечер, который может длиться до 4 часов, могут получить около €75–80 тыс. (около 5 млн руб).

Общей тенденцией в выступлениях артистов на новогодних корпоративах является то, что их число сокращается, но гонорары за них возрастают, заключил Морозов.

Теги: корпоратив, артист, концерт
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