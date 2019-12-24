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Военные в США заявили о начавшемся с России путешествии Санта-Клауса

Санта-Клаус в рамках своего 64-го мирового турне побывал России, сообщает объединенное командование Воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD), которое по традиции отслеживает его передвижения.

«Санта делает первую остановку в России!» — отмечается в Twitter NORAD.

Рождественское путешествие Санта-Клауса любой желающий может отследить в режиме реального времени на специально созданном портале noradsanta.org.

Согласно легенде, Санта-Клаус отправился 24 декабря около 12:30 мск в мировое турне из своей резиденции на Северном полюсе, чтобы делать подарки детям по всей планете. На данный момент волшебник раздал уже более 1 млрд подарков.

Интерактивная программа NORAD Tracks Santa зародилась в декабре 1955 года. Тогда американская торговая сеть Sears разместила в газете объявление с номером телефона Санта-Клауса, по которому предлагала звонить детям. На самом деле номер принадлежал центру континентального командования Воздушно-космической обороны (CONAD, позже была преобразована в NORAD). Сотрудники центра начали рассказывать всем звонившим детям о местоположении Санты.

Теги: Санта Клаус, Рождество
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