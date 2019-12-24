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Политика ,  
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Добровольцы в Донбассе получили статус участника боевых действий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса участника боевых действий украинским добровольцам, воевавшим в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Он предусматривает получение участникам добровольческих военизированных формирований, которые более 30 дней защищали «независимость и суверенитет Украины» в Донбассе и не вошли состав силовых ведомств, статуса участника боевых действий. Ими являются Украинская добровольческая армия, Добровольческий украинский корпус и батальон ОУН.

Таким образом, документ приравнивает в правах добровольцев и ветеранов АТО, предоставляя им и членам их семей положенные законодательством социальные гарантии.

Соответствующий законопроект был одобрен Верховной радой 4 декабря. Как пишет «Интерфакс-Украина», выдача удостоверений участника боевых действий была анонсирована для более 3 тыс. добровольцев.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, Донбасс, добровольцы
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