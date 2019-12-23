Общество , 23 дек, 17:47
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Путин оценил цветущие в декабре розы в Адыгее
Президент России Владимир Путин посетил в Адыгее тепличный комплекс «Зеленый дом», который занимается круглогодичным выращиванием роз. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Российскому президенту показали производственные цеха, рассказали об особенности выращивания цветов и продемонстрировали саму теплицу, где выращиваются тысячи роз, передает ТАСС.
«Красиво», — цитирует Путина агентство.
Согласно сообщению на сайте Кремля, «Зеленый дом» круглогодично выращивает розы в защищенном грунте. В теплицах предприятия необходимые системы очистки води и подготовки питательных растворов.