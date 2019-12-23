Путин оценил цветущие в декабре розы в Адыгее

Путин оценил цветущие в декабре розы в Адыгее

Президент России Владимир Путин посетил в Адыгее тепличный комплекс «Зеленый дом», который занимается круглогодичным выращиванием роз. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российскому президенту показали производственные цеха, рассказали об особенности выращивания цветов и продемонстрировали саму теплицу, где выращиваются тысячи роз, передает ТАСС.

«Красиво», — цитирует Путина агентство.

Согласно сообщению на сайте Кремля, «Зеленый дом» круглогодично выращивает розы в защищенном грунте. В теплицах предприятия необходимые системы очистки води и подготовки питательных растворов.