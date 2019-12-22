В Швейцарии заявили о невозможности повлиять на санкции США

Официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц заявил, что его страна придерживается «критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, однако не может им помешать». Таким образом он прокомментировал агентству ТАСС новые американские ограничения в отношении газопровода «Северный поток-2», которые коснулись в том числе и швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2.

По словам Ренца, швейцарские представители в течение длительного времени находятся в контакте с заинтересованными компаниями. «Они сами решают, как отреагируют на санкции.

Ранее стало известно о том, что Allseas решила заморозить работы для «Северного потока-2», что, возможно, вынудит оператора проекта искать альтернативные варианты.