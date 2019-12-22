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Умер британский актер Тони Бриттон

Британский актер Тони Бриттон умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила в своем Twitter его дочь Ферн Бриттон.

Она отметила, что ее отца не стало утром 22 декабря.

«Великий актер, режиссер и очаровательный человек. Пусть ангелы воспоют твой покой», — говорится в сообщении.

Тони Бриттон родился 9 июня 1924 года в Бирмингеме. В годы Второй мировой войны он служил в пехоте, а также работал на авиационном заводе. Впоследствии Бриттон стал проявлять интерес к театру.

Широкую популярность Бриттон обрел после съемок в фильмах «Амстердам» (1959), «Воскресное кровавое воскресенье» (1971) и «День шакала» (1973). В 1975 году он был удостоен премии Гильдии радиовещательной прессы за лучшую мужскую роль в фильме «Почти человек».

С 1983 по 1990 год Бриттон снялся с Найджелом Хейверсом и Диной Шеридан в комедийном шоу BBC «Не жди».

Теги: актер
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