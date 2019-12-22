В Киргизии умер режиссер Болот Шамшиев

Киргизский режиссер Болот Шамшиев умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает издание АКИpress со ссылкой на главного врача клинической больницы Управления делами президента и правительства Гульмиру Баитову.

По ее словам, режиссер умер 21 декабря. Он с конца ноября находился в больнице. Его диагноз не называется.

Болот Шамшиев родился в 1941 году во Фрунзе (ныне — Бишкек) в семье поэта и журналиста Толена Шамшиева и врача Авины Мурзаходжаевой. В 1964 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Среди его наиболее известных режиссерских работ такие фильмы, как «Манасчы», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Белый пароход», «Ранние журавли», «Волчья яма», «Снайперы», «Восхождение на Фудзияму», «Эхо любви», «Ранние журавли», «Волчья яма» и «Чабан».

В 1977 году Шамшиеву присвоили звание лауреата Государственной премии СССР. В 1991 году — звание народного артиста СССР.