Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской Общество, 05:27 NASA сообщило дату возвращения несостыковавшегося с МКС корабля Starliner Технологии и медиа, 05:05 Макрон назвал колониализм серьезной ошибкой Франции Политика, 04:55 Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию Общество, 04:17 Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою Спорт, 03:51 Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем Политика, 03:46 «Монако» Головина победил «Лилль» на чемпионате Франции Спорт, 03:29 Один человек погиб в результате аварии на МКАД Общество, 02:59 «Ливерпуль» впервые выиграл клубный чемпионат мира Спорт, 02:34 Полиция Берлина не нашла опасного предмета на рождественской ярмарке Общество, 02:18 В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения Общество, 02:11 Парламент Кубы назначил премьер-министра страны Политика, 01:08 Зимний Сочи с Алексом Дубасом: чем заняться в городе и окрестностях РБК Стиль и Visa, 00:30 В Берлине из-за подозрительного объекта эвакуировали рождественский рынок Общество, 00:26
Общество ,  
0 
Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

Российское вооружение превосходит полевую артиллерию США. К такому выводу пришли эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation, сообщает National Interest.

Причиной превосходства российской артиллерии над американской в том, что Пентагон начал делать упор на авиацию, утверждают эксперты. Они отмечают, что во время операция в Ираке и Афганистане именно самолеты и вертолеты использовались как основной источник огневой поддержки. Этот факт привел к тому, что американская артиллерия имеет «гораздо меньше опыта и возможностей», в отличие, например, от России. Эксперты отмечают, что российская артиллерия обладает мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня, баллистическими ракетами и, к тому же, может проектировать огневую мощь большой дальности с помощью таких установок как «Смерч» или «Искандер».

В RAND пришли к выводу что для улучшения положения полевой артиллерии США необходимо, в том числе, увеличить количество подразделений этих войск, повысить способность армии быстро получать и использовать разведывательные данные из других служб, модернизировать армейские пушечные системы с точки зрения дальности и скорости стрельбы, а также изучить возможность использования иностранных огневых систем.

Теги: артиллерия, Россия, США
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о контроле над вооружениями
Политика
Телеканал «Звезда» показал видео артиллерийских учений Минобороны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter