Эксперты сообщили о превосходстве российской артиллерии над американской

Российское вооружение превосходит полевую артиллерию США. К такому выводу пришли эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation, сообщает National Interest.

Причиной превосходства российской артиллерии над американской в том, что Пентагон начал делать упор на авиацию, утверждают эксперты. Они отмечают, что во время операция в Ираке и Афганистане именно самолеты и вертолеты использовались как основной источник огневой поддержки. Этот факт привел к тому, что американская артиллерия имеет «гораздо меньше опыта и возможностей», в отличие, например, от России. Эксперты отмечают, что российская артиллерия обладает мощными гаубицами, реактивными системами залпового огня, баллистическими ракетами и, к тому же, может проектировать огневую мощь большой дальности с помощью таких установок как «Смерч» или «Искандер».

В RAND пришли к выводу что для улучшения положения полевой артиллерии США необходимо, в том числе, увеличить количество подразделений этих войск, повысить способность армии быстро получать и использовать разведывательные данные из других служб, модернизировать армейские пушечные системы с точки зрения дальности и скорости стрельбы, а также изучить возможность использования иностранных огневых систем.