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Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — сказал он.

Кадыров отметил, что пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей Сети, выбрать ли ему MMA или бокс. В подписи к видео он написал, что готов «преподнести урок мастерства» Емельяненко при любом варианте.

Глава Чечни отметил, что сразу пригласил к себе и президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова, и президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова.

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В конце ноября между Александром Емельяненко и двукратным чемпионом России по тяжелой атлетике Михаилом Кокляевым прошел бой по правилам бокса. В результате Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде. Эта победа стала для него первой на профессиональном боксерском ринге.

Кокляев заявил, что будет готовиться к реваншу. Новый бой пройдет по правилам MMA, отмечал штангист.

Впоследствии олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев бросил Емельяненко вызов. Генсек Федерации бокса Умар Кремлев поддержал проведение поединка. В конце декабря Емельяненко договорился о бое с бойцом MMA Магомедом Исмаиловым.

Теги: Рамзан Кадыров, Александр Емельяненко, MMA, бой, бокс
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