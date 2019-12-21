Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, опубликованной на его странице в Instagram.

«У нас в спортивном мире пошла такая мода — все кому не лень вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать», — сказал он.

Кадыров отметил, что пока не определился с видом спорта для поединка. Он спросил пользователей Сети, выбрать ли ему MMA или бокс. В подписи к видео он написал, что готов «преподнести урок мастерства» Емельяненко при любом варианте.

Глава Чечни отметил, что сразу пригласил к себе и президента Федерации бокса Чечни Валида Здилова, и президента бойцовского клуба «Ахмат» Абузайда Висмурадова.