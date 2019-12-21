Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, около 10 часов утра в лесополосе города Колпино (входит в административные границы Петербурга). СК сообщает, что неизвестный произвел пять выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин. Инцидент, как указали в ведомстве, произошел на пересечении грунтовой дороги и газопровода Белоусово — Ленинград. Представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал РБК, что конфликт произошел на нефтепродуктопроводе Ярославль — Приморск.

В результате один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщил о произошедшем коллега раненого, уточняет «Фонтанка». Как пишет издание, охранник «Транснефти» заявил в полицию, что утром 20 декабря в него и его коллегу стреляли. Огонь по ним открыл охотник из карабина «Сайга», охранники «Транснефти» отстреливались из служебного оружия.