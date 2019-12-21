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Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

На окраине Санкт-Петербурга охранник ПАО «Транснефть» при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение, сообщило управление СК города.

Инцидент произошел в пятницу, 20 декабря, около 10 часов утра в лесополосе города Колпино (входит в административные границы Петербурга). СК сообщает, что неизвестный произвел пять выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин. Инцидент, как указали в ведомстве, произошел на пересечении грунтовой дороги и газопровода Белоусово — Ленинград. Представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал РБК, что конфликт произошел на нефтепродуктопроводе Ярославль — Приморск.

В результате один пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщил о произошедшем коллега раненого, уточняет «Фонтанка». Как пишет издание, охранник «Транснефти» заявил в полицию, что утром 20 декабря в него и его коллегу стреляли. Огонь по ним открыл охотник из карабина «Сайга», охранники «Транснефти» отстреливались из служебного оружия.

Участник перестрелки был найден в тот же день. Им оказался 60-летний сотрудник охранного предприятия «Водопад», пишет 47news. Подозреваемый задержан на двое суток. Ему предъявлены обвинения по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

В декабре вице-президент «Транснефти» Вячеслав Скворцов в интервью «Интерфаксу» рассказал, что в 2018 году на территории России было выявлено 289 несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы компании. Он заявил, что на втором месте после столичного региона по количеству врезок находится Ленинградская область. В связи с этим там организована специализированная оперативно-розыскная группа по пресечению подобных преступлений.

Теги: ЧОП, Петербург, стрельба, новости РБК
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