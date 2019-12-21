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В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 19 декабря 29-летний мужчина находился в квартире в Ленинском районе Челябинска. Находясь в состоянии опьянения, он причинил смертельные травмы собственному месячному сыну, поскольку тот все время плакал. Отец несколько раз ударил младенца и швырнул на пол с высоты собственного роста.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчины.

По данным портала «Челябинск онлайн», ребенок был доставлен в больницу, где врачи пытались спасти его жизнь на протяжении суток.

Издание со ссылкой на руководителя следственного отдела СК по Ленинскому району Челябинска Константина Правосудова сообщает, что в момент убийства рядом с отцом находилась мать ребенка, которая пыталась остановить подозреваемого, но не смогла.

Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. Правосудов заявил, что он уже признал свою вину.

Теги: убийство, младенец, Челябинск
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