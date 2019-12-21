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Российские военные привезли 1,5 тонны продовольствия сирийским беженцам

Жители Сирии получили гуманитарную помощь от российских военных, посетивших лагерь беженцев в Эль-Хамилии в провинции Тартус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Речь идет о 250 сирийцах, которые покинули зону деэскалации в провинции Идлиб и скрылись от боевиков по организованному совместными силами российской и сирийской армий гуманитарному коридору в городе Абу-эд-Духур.

Общий весь 250 продовольственных наборов составляет почти полторы тонны. По данным ЦПВС, беженцы находятся в лагере уже около четырех лет, все они являются жителями разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура.

По словам главы общины лагеря Маруфа Джатуля, против жителей деревни выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, которые убивали сирийцев вне зависимости от веры и политических взглядов.

«Благодаря российской и сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения», — добавил он.

По данным ЦПВС, с начала процесса урегулирования конфликта в Сирии, Россия провела почти 2,3 тыс. гуманитарных акций. Общий вес гуманитарных грузов превысил 3,8 тыс. т.

С 30 сентября 2015 года в Сирию вернулись 728,6 тыс. человек, которые ранее бежали от войны в другие страны. В места довоенного проживания также вернулись 1,3 млн внутренних переселенцев.

Теги: Сирия, гуманитарная помощь
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