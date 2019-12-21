Российские военные привезли 1,5 тонны продовольствия сирийским беженцам

Жители Сирии получили гуманитарную помощь от российских военных, посетивших лагерь беженцев в Эль-Хамилии в провинции Тартус. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Речь идет о 250 сирийцах, которые покинули зону деэскалации в провинции Идлиб и скрылись от боевиков по организованному совместными силами российской и сирийской армий гуманитарному коридору в городе Абу-эд-Духур.

Общий весь 250 продовольственных наборов составляет почти полторы тонны. По данным ЦПВС, беженцы находятся в лагере уже около четырех лет, все они являются жителями разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура.

По словам главы общины лагеря Маруфа Джатуля, против жителей деревни выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, которые убивали сирийцев вне зависимости от веры и политических взглядов.

«Благодаря российской и сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения», — добавил он.