В Тулуне завели дело после гибели трех человек во время ремонтных работ

В Тулуне завели дело после гибели трех человек во время ремонтных работ

Следователи в Иркутской области завели уголовное дело по факту гибели в городе трех человек при проведении ремонтных работ на территории детского сада в городе Тулун. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователи осматривают место происшествия, а также опрашивают очевидцев случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Инцидент произошел 20 декабря на улице Песочной, 76 во время копания земляной траншеи, которая впоследствии обвалилась. В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

