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Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми. Об этом сообщает портал France Info со ссылкой на прокурора французского города Лорьян Лорелин Пейрефит.

Она отметила, что по ряду фактов срок давности уже истек. Сейчас прокуратура ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности. В рамках дела 229 человек дали показания, еще 197 человек подали жалобы.

Жоэль Ле Скуарнек — хирург, который проводил операции на пищеводе, ему 68 лет. Расследование против врача начали в мае 2017 года, затем его заключили под стражу. В марте 2020 года он должен предстать перед судом по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.

Теги: Франция, врач, дети, изнасилование
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