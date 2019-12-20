В США мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

В США мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Суд приговорил жителя города Эймса (штат Айова) Адольфо Мартинеса к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ, принадлежащего церкви. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

30-летнего Мартинеса осудили на 15 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти, год ему добавили за неосторожное обращение с огнем и 30 дней — за оскорбление. Он должен отбывать приговоры последовательно, один за другим.

Мартинеса арестовали еще в июне. Он признал, что сорвал и сжег флаг ЛГБТ, который висел на Объединенной церкви Христа в Эймсе, так как выступает против гомосексуальности.

В июне администрация США запретила размещать радужные флаги в честь месяца гордости (прайда), отмечаемого ЛГБТ-сообществом, на официальных флагштоках зданий своих посольств в мире. По данным СМИ, разрешение вывесить такой флаг запрашивали посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии, однако им отказали.