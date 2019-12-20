Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Таким образом, суд отказал следствию в продлении меры пресечения Бабийчуку, ранее находившемуся в СИЗО. Суд посчитал, что обстоятельства, которые послужили основанием для помещения мужчины под стражу, частично изменились.

«Отпали основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может повлиять на достоверность показаний свидетелей — сотрудников ПАО «НОВАТЭК», — говорится в сообщении.

Обвиняемый, в свою очередь, просил суд освободить его под залог в 5 млн руб.

Бабийчук обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». По данным следствия, он использовал свое должностное положение, занимая должность в НОВАТЭКе, и создал преступную группу. Ее участники заключили договоры с подрядчиками, которые впоследствии расторгались из-за неисполнения обязательств, а Бабийчук вносил в акты выполненных работ ложные сведения. Таким образом группе удалось похитить в общей сложности около 386 млн руб.