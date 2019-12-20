Конгресс США повысил возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст приобретения табачных изделий и электронных сигарет с 18 до 21 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Эта мера включена в новый госбюджет, который в четверг 19 декабря одобрил сенат. Когда президент страны Дональд Трамп подпишет бюджет, он станет законом. Новые правила начнут действовать в сентябре 2020 года.

WSJ сообщает, что крупные табачные компании Altria Group и Reynolds American Inc., а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали это решение.

Возрастной порог для приобретения табачных изделий в 21 год был ранее установлен на местном уровне в 19 штатах, включая Нью-Йорк, Калифорнию и Техас. Однако по нормам действующего федерального законодательства минимальный возраст для таких покупок — 18 лет.

В феврале в парламент американского штата Гавайи внесли законопроект, предусматривающий запрет продавать сигареты людям младше 100 лет. Вводить ограничения там планировали постепенно. В 2020 году возрастной порог покупки табака должны были поднять до 30 лет, а затем каждый год повышать его на десять лет.