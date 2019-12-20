Людмила Максакова отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Актриса Людмила Максакова прокомментировала РБК сообщения о своей госпитализации.

«В аду вам гореть, сволочам», — сказала РБК Максакова. Не подтвердила информацию о своей госпитализации актриса и телеканалу «360». «Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!» — сказала Максакова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что актриса посетила больницу, где у нее обнаружили глаукому. В публикации сообщалось, что Максаковой может потребоваться операция и, чтобы выяснить, необходимо хирургическое вмешательство или нет, ей предложили лечь на обследование.

Актрисе и певице Людмиле Максаковой 79 лет. С 1961 года она выступает на сцене Театра им. Е.Б. Вахтангова. В частности, она известна по ролям Настасьи Филипповны в телеспектакле «Идиот», Вершинской в драме «Крест в круге» и Лидии Ивановны в фильме «Анна Каренина». В 1980 году Максакова получила звание народной артистки РСФСР.