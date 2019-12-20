В центре Москвы задержали группу молодых людей с газовыми пистолетами

В центре Москвы полиция задержала группу людей, угрожавших охраннику в ресторане газовым пистолетом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел 18 декабря в ресторане, расположенном по адресу ул. Сергия Радонежского, 31. По данным сервиса «Google.Карты», по этому адресу расположен ресторан McDonald’s.

Когда полицейские прибыли на место вызова, охранник заведения рассказал, что группа молодых людей шумно себя вела. Он сделал им замечание и попросил выйти из помещения. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону охранника, а другой молодой человек распылил газовый баллончик.

Сотрудники полиции доставили всех в ОМВД для разбирательства. «В ходе проверки изъято два газовых пистолета с патронами и два газовых баллона», — уточнили в столичном ГУ МВД. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.