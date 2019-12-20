В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. После пропажи ребенка следователи организовали проверку.

По данным СК, ребенок 2007 года рождения возвращался домой из школы на маршрутном такси. Последний раз он выходил на связь с матерью около цирка.

Согласно местному порталу 74.RU, пропавший мальчик учится в шестом классе челябинской гимназии № 23. Его мама уточнила, что ребенок сел в маршрутку № 39 у гимназии и позднее сообщил о пробке в районе цирка. «В 19:30 [17:30 мск] [он] уже не выходил на связь», — добавила она.

В челябинской полиции заявили 74.RU, что поиски мальчика продолжаются, сейчас опрашивают его знакомых.