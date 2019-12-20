Суд признал незаконным увольнение главврача медцентра в Приморье

Ленинский районный суд Владивостока признал незаконным увольнение главного врача медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олега Пака. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

В сообщении говорится, что суд восстановил Пака в прежней должности.

Олег Пак руководил медицинским центром ДВФУ с момента его открытия в сентябре 2013 года. Как сообщает местное издание NewsVL, его уволили 29 ноября. В университете пояснили это «выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью». Позднее там уточнили, что у Пака есть судимость по ст. 30 (оскорбление) и 116.1 УК (побои), о которой тот не сообщил.

После увольнения Пак обратился в прокуратуру. Вскоре там начали проверку. По ее результатам было установлено, что главврач действительно был судим в 2010 году. Губернатор региона Олег Кожемяко поддержал восстановление Пака в должности, отметив, что тому необходимо привести в порядок документы.