В Колумбии 10 человек пострадали в результате падения автобуса в реку

В Колумбии 10 человек пострадали в результате падения автобуса в реку

На северо-западе Колумбии арендованный автобус упал в водоем, по меньшей мере, десять человек пострадали. Об этом сообщает местное издание El Tiempo.

ДТП случилось в ночь на 19 декабря в городе Сабанета в департаменте Антьокия. Группа людей сняла автобус для проведения корпоративной вечеринки перед Рождеством.

В какой-то момент водитель автобуса потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в реку Медельин.

На место происшествия прибыли экстренные службы из Сабанета и Энвигадо, которые помогли выбраться пассажирам.

По имеющейся информации, в аварии пострадали десять человек. Они были доставлены в медицинские учреждения Энвигадо. Местные власти не сообщают о погибших. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.