США ввели санкции против двух судей Ирана

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух иранских судей из Революционного суда Тегерана Мохаммада Могисе и Абольгасема Салавати. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В пресс-релизе Минфина утверждается, что Могисе и Салавати нарушали права человека в Иране, наказывая активистов, журналистов, адвокатов и членов религиозных меньшинств за то, что они использовали свое право на свободу слова. Уточняется, что судьи приговаривали этих людей к длительным тюремным срокам, ударам плетью, а также к смертной казни.

По данным Минфина, Могисе только в рамках одного дела приговорил восемь человек в общей сложности к 127 годам лишения свободы по обвинению в «распространении антирежимной рекламы и оскорблении религии».

В сообщении также утверждается, что Салавати приговорил более 100 политзаключенных, правозащитников, работников СМИ и других лиц к длительным срокам заключения и нескольким смертным приговорам за их право на свободу мнений и собраний. К тому же, по данным Минфина, Салавати лишал заключенных доступа к адвокату и запугивал обвиняемых.