В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

В Тбилиси напали на Цотнэ Гамсахурдия — сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает «Грузия Online» со ссылкой на МВД.

Как сообщили в ведомстве, Гамсахурдия госпитализировали. По факту произошедшего заведено уголовное дело по ст. 19-108 УК Грузии (попытка предумышленного убийства).

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Цотнэ Гамсахурдия ранили ножом в область груди.

По информации Newposts, нападавшим мог быть Давид Баджелидзе, с которым у Гамсахурдия были разногласия. Официального подтверждения этой информации нет.

Как пишет «Новости-Грузия», в 2009 году Гамсахурдия был задержан по подозрению в нападении на Баджелидзе, а в 2010-м он был признан виновным и приговорен к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. При этом Европейский суд по правам человека постановил, что расследование против Гамсахурдия велось предвзято и необъективно. В 2012 году Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, помиловал Цотнэ Гамсахурдия, пишет издание.